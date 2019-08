Cavese «imbrigliata» dal Picerno: Matino pareggia nei minuti finali

di Giuliano Pisciotta

Pareggio all'esordio in campionato per la Cavese, bloccata sull'1-1 dalla matricola Picerno di Giacomarro. Un gol per tempo a decidere il match, con la firma di due ex della Nocerina: l'esterno Vanacore porta in vantaggio i lucani al 39' del primo tempo, il centrale difensivo Matino rimette le cose in pari al 39' della ripresa.



Moriero si affida al 4-2-3-1, affidandosi dal primo minuto a Bisogno e Nunziante, prodotti del vivaio biancoblu che hanno mostrato di meritare la prima squadra fin dalla gestione Bitetto. In avanti c'è El Ouazni come terminale offensivo, con Di Roberto, Russotto e Sainz Maza sulla linea di trequarti.



Nei primi minuti la Cavese si fa viva in diverse circostanze con El Ouazni, ma senza successo. Così come senza esito risultano le sortite del Picerno, firmate da Santaniello e Calamai. La gara si trascina nervosamente fino al tramonto della prima frazione, quando gli ospiti vanno in vantaggio. Dopo un'occasione di Santaniello sventata da Bisogno, Kosovan prova la conclusione trovando la deviazione della difesa di casa; ne scaturisce però un assist involontario per Vanacore che, da posizione favorevolissima, trafigge Bisogno.



Nella ripresa ci si attende la reazione biancoblu, che arriva puntuale col solito El Ouazni e con Addessi, subentrato nei primi minuti a Di Roberto. Poco altro da parte dei ragazzi di Moriero, che alla mezz'ora evitano di capitolare per la seconda volta grazie alla prontezza del solito Bisogno.



La girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra spezzetta il gioco fino alle fasi finali. Il colpo di testa di Russotto al 35', senza esito, anticipa di pochi minuti il pareggio: cross di Castagna da corner, Matino sfrutta il fisico e svetta di testa, regalando il primo punto stagionale alla Cavese nell'esilio forzato del Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

