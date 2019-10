Cavese, impegno ostico a Potenza: Campilongo lascia a casa Russotto

di Giuliano Pisciotta

Andrea Russotto non fa parte della spedizione per Potenza. Il tecnico Salvatore Campilongo lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati in vista dell'ostica gara che vedrà la Cavese impegnata domani sul campo della capolista. Assenze forzate, invece, quelle di Barba, Lulli, Marzorati, Stranges e Addessi.



Il primo ha sostenuto il primo allenamento sul campo, per iniziare il recupero atletico dopo l'intervento al ginocchio subito un mese fa. Marzorati e Stranges hanno svolto lavoro differenziato, mentre Addessi si è rivisto in gruppo, pur non essendo comunque pronto per l'impegno allo stadio Viviani.

