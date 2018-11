Cavese-Juve Stabia gara a rischio: al vaglio l'anticipo al pomeriggio

di Giuliano Pisciotta

Cavese-Juve Stabia è stata bollata come gara connotata da profili di rischio. Lo ha stabilito l'Osservatorio Nazionale del Ministero dell'Interno sulle Manifestazioni Sportive. L'incontro è in programma da calendario sabato 10 novembre prossimo, allo stadio “Simonetta Lamberti”, con fischio d'inizio alle 20.30.



Tuttavia, proprio la connotazione di gara a rischio potrebbe indurre la Prefettura di Salerno a imporre un anticipo pomeridiano dell'incontro, per esigenze di ordine pubblico.



Intanto, lo stesso Osservatorio ha diramato le prescrizioni per la partita. In primis, è stata imposta la vendita dei tagliandi per il settore Ospiti ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della Juve Stabia. I biglietti saranno nominativi, dunque incedibili e utilizzabili solo dagli acquirenti. Sarà inoltre implementato il servizio di stewarding e sarà rafforzato l'organico del personale addetto al prefiltraggio e all'ingresso dello stadio.

