Cavese-Juve Stabia senza ultrà, in protesta contro le restrizioni

di Giuliano Pisciotta

Una protesta civile contro le restrizioni imposte ai tifosi ospiti. Cavese-Juve Stabia, il derbyssimo di Catello Mari, si giocherà in assenza degli ultras delle due squadre. Il direttivo della Curva Sud, che porta il nome proprio del compianto difensore centrale, ha reso noto che diserteranno lo stadio "Simonetta Lamberti" in segno di protesta, contro le limitazioni imposte ai supporters della Juve Stabia.



Solo 100 i biglietti messi a disposizione dei tifosi stabiesi, tutti acquistabili esclusivamente da possessori di fidelity card gialloblu - la moderna versione della Tessera del Tifoso -, a fronte di un settore Ospiti omologato per numeri maggiori.



«Una determinazione inutile, insensata, inopportuna e sicuramente in malafede che, unita alla diretta televisiva, va a colpire la libertà delle persone ed a svilire l'essenza della partita e della passione del tifoso». Questo l'incipit del duro comunicato del tifo organizzato metelliano.



«Noi Ultras Curva Sud Catello Mari non prenderemo parte a questo schifoso teatrino messo in atto dai "cervelloni" che predicano stadi pieni e valori dello sport, ma razzolano ottusaggine e repressione. La nostra partita la giocheremo all'esterno della Sud e la dedicheremo al vero senso che noi ci vediamo: il ricordo del nostro Leone e la salvaguardia del tifo».



«Per questi 95 minuti i nostri Nove scalini rimarranno desolatamente vuoti, come vuote sono le coscienze di chi prende queste assurde decisioni».

