Cavese: Lamazza il nuovo ds, panchina a Checco Moriero

di Giuliano Pisciotta

Inizia il nuovo corso in casa Cavese. Dopo le dimissioni del direttore sportivo Peppino Pavone e la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Giacomo Modica, il patron Massimiliano Santoriello s'è attivato in prima persona per coprire quanto prima le due caselle rimaste scoperte.



Il nuovo diesse biancoblu è il giovane Francesco Lamazza, 46enne ex dirigente di Pro Patria, Lecco, Pro Sesto, Messina e Sambenedettese.



Esperienze alla Samb anche per il nuovo allenatore degli aquilotti. Si tratta di Francesco Moriero, ex centrocampista offensivo di Roma, Inter e Napoli. Cinquant'anni compiuti il 31 marzo scorso, il nuovo trainer biancoblu è reduce da una stagione di stop. In precedenza, aveva guidato appunto la Sambenedettese, rimediando un esonero a novembre, prima di essere richiamato in panca nell'aprile 2018 fino al termine della stagione.

