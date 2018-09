Cavese, Landri e Bisogno saltano la Virtus Francavilla

di Giuliano Pisciotta

Sono in vendita da quest'oggi i biglietti per la gara d'esordio al Lamberti - fischio d'inizio domani alle 16.30 - contro la Virtus Francavilla.



Con una nota ufficiale, la Cavese ha ricordato che per l'acquisto dei tagliandi e l'accesso allo stadio sarà necessario esibire un documento d'identità.



I biglietti potranno essere acquistati presso i sette punti vendita cittadini autorizzati: Cartoleria Tirrena (corso Mazzini, 87), Cafè Trinità (corso Mazzini, 235/237); Caffè D’Essai (piazza De Marinis, 8); Punto Ricarica Betwin360 (corso Mazzini, 256), Cartoleria Jolly (via T. Di Savoia, 20), Al Caffè (via L. Siani, 12), Bar Daniel’s (via Garzia 49/51).

Il botteghino lato tribuna sarà aperto nella giornata di domani dalle ore 13.30.



Nel frattempo, seduta di rifinitura quest'oggi per gli aquilotti: solo terapie per Inzoudine (problema alla pianta del piede sinistro), disponibile il centrocampista Migliorini. Ai box Landri e Bisogno.



In vista dell'attesa gara d'esordio in Serie C, mister Modica ha convocato l'intera rosa a disposizione.

