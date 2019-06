Cavese, le date di inizio stagione: test dal 10 luglio, dal 14 a Sturno

di Giuliano Pisciotta

La Cavese avvia ufficialmente la stagione 2019-2020. Il new deal targato Checco Moriero prenderà il via il prossimo 10 luglio. Atleti confermati e volti nuovi si ritroveranno all'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, quartier generale di inizio annata, insieme al campo Desiderio: sul sintetico di Pregiato la squadra sosterrà i test atletici, le visite mediche e i primissimi allenamenti estivi.



Dal 14 luglio in poi, invece, il gruppo biancoblu si trasferirà a Sturno. Allo stadio Castagneto la squadra completerà la preparazione atletica pre-campionato, con allenamenti e amichevoli fino al 29 luglio prossimo. Staff dirigenziale già attivo per organizzare anche le prime sgambature, che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

