Cavese, Lulli salta la Paganese: Campilongo vuole un esordio boom

di Giuliano Pisciotta

Il centrocampista Luca Lulli è l'unico assente tra le fila della Cavese in vista del derby di domani sera con la Paganese. Il numero 5 biancoblu ha accusato un risentimento muscolare al distretto degli adduttori, costringendo mister Campilongo a tenerlo fermo in bacino di carenaggio.



L'allenatore di Fuorigrotta, che ha convocato 25 atleti per la partita con gli azzurrostellati, torna in biancoblu con grandi motivazioni: «La vittoria è la migliore medicina per risollevare il morale di una squadra - ha detto in conferenza stampa -. Ho grande entusiasmo e soprattutto so di poter contare su un gruppo di bravi ragazzi, che hanno gran voglia di lavorare. Prima di tutto, però, pretendo dai calciatori fame, dignità e amore per la maglia; rispetto a questi aspetti, i discorsi tecnici e tattici diventano secondari».



In lacrime durante la presentazione ufficiale davanti ai tifosi biancoblu, Campilongo s'è detto profondamente rammaricato per quanto fu detto sul suo conto dopo i playoff persi contro il Foggia dodici anni fa e il successivo accordo proprio col club pugliese. «Andai a Foggia per non restare fermo, forse sbagliai ma è il mio lavoro. Ma quello che è stato detto dopo mi ha fatto davvero molto male».

