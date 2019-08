Cavese: Maza non parte per Reggio Moriero: «Sono scelte della società»

di Giuliano Pisciotta

Miguel Angel Sainz Maza non figura nella lista dei convocati della Cavese per la trasferta di Reggio Calabria. Dopo l'addio improvviso di Nando Sforzini, anche l'esterno ex Foggia e Sicula Leonzio sembra pronto a salutare la truppa biancoblu.



In conferenza stampa, alla domanda specifica il tecnico Checco Moriero risponde producendosi in un dribbling degno di quelli che faceva da calciatore: «Non parlo di calciatori che non ci saranno domani contro la Reggina. Sono decisioni della società e l’allenatore non può fare nulla. Personalmente sono soddisfatto della rosa a mia disposizione, anche se è chiaro che sarebbe ancora meglio avere anche calciatori che conosco».



E la risposta vale anche per la sua reazione alla partenza del centravanti Sforzini. Meglio concentrarsi sulla Reggina, «perché sappiamo di andare a giocare una gara difficile. Abbiamo studiato l’avversario - spiega il trainer biancoblu -, giocheranno anche loro col 3-5-2 come il Picerno, ma sarà fondamentale l’approccio alla partita. L’obiettivo principale resta quello di dare soddisfazione ai 200 tifosi che verranno con noi a Reggio Calabria».



Negli ultimi giorni la Cavese sembra aver trovato nel campo di Pregiato il suo quartier generale definitivo per gli allenamenti. «Ma è una scelta che ci crea difficoltà - aggiunge Moriero -. Dobbiamo gestire i calciatori perché su ogni scatto e su ogni contrasto c’è la paura concreta che si possano far male su quel fondo di gioco. Se non ci sono le strutture non possiamo inventarcele, speriamo solo che ci mettano a disposizione un campo decente».







