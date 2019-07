La Cavese sistema la retroguardia e ingaggia il centravanti Vekic

di Giuliano Pisciotta

Il lavoro di calciomercato della Cavese non conosce sosta. Il club ha sistemato la retroguardia, ufficializzando il tesseramento dell'esperto Lino Marzorati (nella foto) e del giovane Emmanuele Matino (ex Nocerina, Parma e Potenza).



Un altro colpo interessante riguarda la prima linea, con l'approdo in biancoblu dell'attaccante Luka Vekic, classe 1995. Centravanti classico, il nuovo aquilotto vanta in carriera anche esperienze con la Nazionale Under 21 della Slovenia. In uscita, la Cavese ha formalizzato il passaggio dell'esterno Damiano Lia alla Juve Stabia.

