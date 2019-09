Cavese, una punta last minute: dal Pordenone arriva Germinale

di Giuliano Pisciotta

Ultimo tassello per completare la rosa, dopo l'addio di Nando Sforzini. La Cavese ha prelevato dal Pordenone, a titolo definitivo, l'attaccante 32enne Domenico Germinale. L'atleta trevigiano torna in Campania dopo la duplice parentesi con la maglia del Benevento, dal 2009 al 2011 e nella stagione 2012-2013.



Non è un goleador, ma porterà in dote alla Cavese la sua lunghissima esperienza nei campionati professionistici, impreziosita dall'esordio in Serie A con l'Inter nell'annata 2005-2006 e dalle 22 presenze in cadetteria nel 2011-2012, condite da 3 gol.



Tanta Serie C nello “scout” del nuovo attaccante biancoblu, che ha indossato anche le casacche di Pizzighettone, Torres, Cittadella, Foggia, Como, Catanzaro, Spal, Alessandria, Bassano Virtus, Padova, Fano e appunto Pordenone.

