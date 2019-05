Cavese, Modica dopo il Bisceglie: «Tutti sotto esame, io per primo!»

di Giuliano Pisciotta

«Dobbiamo sentirci tutti sotto esame per poi fare le valutazioni future, a partire dalla mia eventuale conferma a Cava». Parole intrise di rabbia a rammarico per il mancato approdo ai playoff. Sono le parole di Giacomo Modica, tecnico della Cavese, finito ancora una volta nel mirino dei più feroci critici tra i tifosi aquilotti.



In una settimana si è passati dall'ottimismo dopo la grande prova contro il Catania, alla tristezza per l'inattesa sconfitta contro un Bisceglie che, in 90 minuti, ha realizzato un quarto dei gol segnati nelle 35 gare precedentemente disputate.



«Abbiamo peccato di spirito di gruppo e di concentrazione - ha affermato Modica -. Non siamo stati bravi nella gestione della partita ed è venuto fuori un risultato giusto, perché il Bisceglie non ha rubato nulla. Ci restano solo rammarico e tristezza, perché abbiamo fatto ben poco per portare a casa un risultato che era abbondantemente alla nostra portata».



Nel tracciare il bilancio stagionale, Modica ricorda l’obiettivo iniziale, ma evita di parlare di futuro, «perché c’è da smaltire un’enorme amarezza per la sconfitta e il mancato aggancio ai play-off».



