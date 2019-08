Cavese, non basta El Ouazni: aquilotti ko in Tim Cup a Trieste

di Giuliano Pisciotta

La Cavese esce sconfitta col punteggio di 3-1 dalla gara di Tim Cup contro la Triestina. Gli aquilotti di Checco Moriero vanno sotto di due gol, ma sono capaci di reagire, pur prestando il fianco a potenziali pericoli degli alabardati. E' l'evergreen Granoche a indirizzare, nel giro di 20 minuti, il match in favore dei friulani.



All'8' il centravanti uruguagio ribadisce in rete dopo una traversa colpita dalla formazione di mister Pavanel. Al 20' sigla pure il raddoppio, su calcio di rigore concesso per un fallo commesso da Favasuli. Ma la Cavese tira fuori il carattere e poco prima dell'intervallo trova il primo gol ufficiale della stagione 2019-2020 con El Ouazni, bravo a indirizzare in spaccata in rete un tentativo di Sainz Maza.



Gara riaperta e molto vivace nella ripresa. I biancoblu alzano il baricentro, ma rischiano di capitolare al quarto d'ora, con Matino bravo a immolarsi per salvare sulla linea il pallone del possibile tris della Triestina. Kucich blinda la porta metelliana poco prima che la Cavese collezioni opportunità con Russotto ed El Ouazni. A pochi minuti dal termine, però, Ferretti risolve una situazione fortunosa nell'area biancoblu, calando il tris e mettendo la parola fine al match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA