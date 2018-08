La Cavese elimina la Paganese: Agate decide il derby in contropiede

di Giuliano Pisciotta

Un fulmineo contropiede trasformato in rete da Agate permette alla Cavese di esordire nel migliore dei modi in Coppa Italia di Serie C. Gli aquilotti battono di misura la Paganese, eliminando dalla manifestazione tricolore gli azzurrostellati, sconfitti anche nella prima gara dal Catanzaro. Domenica prossima i metelliani si giocheranno proprio contro i calabresi il passaggio al secondo turno di coppa: la vittoria di misura di oggi non basta alla Cavese per giocare sul velluto nel match del Ceravolo, tenuto conto del successo dei calabresi sulla Paganese per 2-1. Saranno i giallorossi a poter giocare per il doppio risultato nella gara del 2 settembre prossimo, forti di un gol in più all'attivo rispetto alla Cavese, a parità di differenza reti.



La gara odierna ha messo in evidenza un paio di individualità su tutte. Sulla sponda metelliana, il mancino Inzoudine è stato spesso una spina nel fianco della retroguardia ospite, grazie alla sua velocità. Tra l'undici azzurrostellato, oltre al solito Scarpa pericoloso sui calci piazzati, sono emerse le grandi doti tecniche e di personalità del centrocampista Sapone, classe 1999, che ha giganteggiato al centro del mediana per larghi tratti dell'incontro.

