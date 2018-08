Cavese-Paganese, anticipo alle 17 con diretta televisiva in chiaro

di Giuliano Pisciotta

Esigenze televisive hanno imposto una variazione di orario per la gara tra Cavese e Paganese, in programma domenica allo stadio Lamberti e valevole come seconda giornata del primo turno in Coppa Italia di Serie C. La partita, inizialmente in programma alle 18, avrà inizio alle 17 per consentire la diretta televisiva in chiaro sulle frequenze di Sportitalia: il match sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre e sul canale 225 del bouquet di Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA