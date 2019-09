Cavese-Paganese: l'Osservatorio valuta eventuali profili di rischio

di Giuliano Pisciotta

Sospensione del giudizio in attesa di attente analisi inerenti l'ordine pubblico. L'Osservatorio del Viminale ha inserito il derby Cavese-Paganese, in programma il 22 settembre prossimo allo stadio Romeo Menti, tra le partite connotate da profili di rischio.



Con largo anticipo, dunque, gli organi preposti all'ordine pubblico valuteranno eventuali misure da applicare, relativamente alla presenza dei tifosi azzurrostellati a Castellammare di Stabia. Al momento, l'unica prescrizione è stata imposta alla Cavese, che non dovrà far partire la prevendita dei tagliandi per assistere al derby.

