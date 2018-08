Cavese-Paganese, prevendita senza biglietti per i tifosi ospiti

di Giuliano Pisciotta

È scattata la prevendita bis per la gara di Coppa Italia di Serie C tra Cavese e Paganese. Sulla scorta delle determinazioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, è stato confermato il divieto di vendita di tagliandi ai sostenitori azzurrostellati a causa delle carenze strutturali dello stadio Lamberti, relativamente al settore Ospiti. Chiuso per le stesse ragioni il settore Distinti Eduardo Purgante.



I prezzi. Tribuna Centrale 35 euro (ridotto 30), Tribuna Laterale Coperta 20 euro (ridotto 17), Tribuna Scoperta 15 euro (ridotto 12), Curva Sud Catello Mari 8 euro (ridotto 6). I tagliandi ridotti sono riservati a donne, adulti che abbiano già compiuto 70 anni, ragazzi dai 12 ai 17 anni e accompagnatori dei disabili. Ingresso gratuito per gli under 12, previa esibizione di un documento.

