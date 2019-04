Cavese, il patron predica calma: «Basta polemiche, compattiamoci»

di Giuliano Pisciotta

Un invito a ricompattare tutto l'ambiente, mettendo da parte le polemiche. All'indomani della figuraccia rimediata in trasferta contro il Potenza, il patron biancoblu Massimiliano Santoriello ha rivolto un messaggio a squadra e tifosi, in vista del rush finale di campionato.



Il massimo dirigente della Cavese ha sottolineato che gli obiettivi stagionali - la salvezza anticipata e una sempre maggiore solidità societaria - sono stati ampiamente raggiunti e che il progetto tecnico va avanti anche a dispetto del risultato negativo contro il Potenza.



«È tempo di resettare e compattarci - afferma Santoriello -. Siamo vigili come proprietà e responsabili su tutto nel rispetto dei nostri tifosi e di chi ci sostiene. Mettiamo da parte qualsiasi tipo di polemica e stringiamoci intorno a questi ragazzi che, ne sono convinto, in questo rush finale di campionato, dimostreranno già da domenica con la Reggina, le loro qualità umane e professionali. Tutti insieme per la Cavese: tutti!»

