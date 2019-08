Cavese, è già emergenza infortuni: «Picerno da non sottovalutare»

di Giuliano Pisciotta

«Il Picerno verrà qui a giocarsi la partita, è una squadra che ha gamba e ha ottimi calciatori, per cui mi aspetto una gara difficile». Checco Moriero non ha alcuna intenzione di partire col piede sbagliato in campionato. La Cavese ospiterà domani a Castellammare la neopromossa formazione lucana, ma guai a sottovalutarla.



Pur non svelando la formazione, «perché voglio che tutti i calciatori debbano stare sulla corda e pronti fino al giorno della gara», Moriero si “sbottona” sull’idea di gioco spregiudicato della sua squadra: «Giocheranno tutti i calciatori offensivi che ho a disposizione, puntando però a mantenere un equilibrio. La squadra fisicamente sta bene - aggiunge l’allenatore – e mi aspetto il massimo dai ragazzi, poi sarà il campo a decidere. Abbiamo come primo obiettivo la salvezza e arrivare quanto prima ai 45 punti; in seguito vedremo».



Grande fiducia nei mezzi tecnici di Nando Sforzini, «perché il suo curriculum parla da sé, ma è chiaro che al momento gli manchi il ritmo partita. Ha però un grande entusiasmo e voglia di far bene e conto di averlo in una buona condizione già tra una ventina di giorni».



Problema infortuni all’esordio. I continui cambiamenti di fondo di gioco per gli allenamenti hanno creato parecchi disagi agli aquilotti: «Il problema logistico c’è - afferma Moriero -. Avevo chiesto al presidente di allenarci a Cava per sentire di più la carica dei tifosi; questa scelta però ci ha provocato infortuni al ginocchio a tre nostri atleti, tutti terzini sinistri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA