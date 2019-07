Cavese: precampionato anticipato, raduno lunedì, a Sturno dall'11

di Giuliano Pisciotta

Qualche giorno di anticipo sulla tabella di marcia già annunciata nei giorni scorsi. La Cavese anticipa l'inizio del lavoro precampionato e da lunedì 8 luglio gli atleti biancoblu si raduneranno agli ordini del tecnico Checco Moriero, con 48 ore di anticipo dunque rispetto alle precedenti disposizioni.



Il programma prevede visite mediche per il pomeriggio, poi primi allenamenti, con doppia seduta per martedì 9 e lavoro mattutino mercoledì 10 al campo Desiderio di Pregiato. Nel pomeriggio, tutti in pullman in direzione Sturno, dove la squadra avrà il suo quartier generale fino al 26 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA