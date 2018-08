Cavese, precampionato pirotecnico per il capitano De Rosa: altri due gol

di Giuliano Pisciotta

L'entusiasmo di aver vissuto da protagonista il ritorno della Cavese tra i professionisti, seppur dalla porta di servizio. Questo traguardo Claudio De Rosa se l'era posto come obiettivo già alcune stagioni fa e dopo averlo raggiunto sembra aver ritrovato la forza e lo spirito di un ragazzino. Il capitano sta completando alla grande il lavoro pre-campionato, piazzando puntualmente le sue zampate in ogni gara amichevole: De Rosa ha viaggiato alla media di almeno due gol a partita, gli stessi messi a segno anche questo pomeriggio nella sgambatura in famiglia contro la formazione Berretti nazionale, guidata da Sandro Luciano. Il test è terminato col punteggio di 9-0 per la prima squadra, con una doppietta anche per Fella e i centri singoli di Favasuli, Rosafio, Agate e del promettente Di Fazio, oltre a un autogol di un atleta della Berretti.

