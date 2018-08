Cavese, prevendita per Catanzaro: riservata ai titolari di supporters card

di Giuliano Pisciotta

La dirigenza del Catanzaro ha reso noto che la prevendita dei biglietti riservati ai tifosi della Cavese, in occasione della gara valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie C, sarà aperta ai soli possessori di Supporters Card o Tessera del Tifoso. Il match, decisivo per la qualificazione al secondo turno, è in programma domenica 2 settembre prossimo alle ore 17, allo stadio Ceravolo. Nei prossimi giorni il club calabrese comunicherà i prezzi.

