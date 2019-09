Cavese, primi test per Campilongo: al via la prevendita per il derby

di Giuliano Pisciotta

Prime prove tecniche per la nuova Cavese targata Campilongo. Il tecnico di Fuorigrotta ha testato i suoi nella sgambatura odierna contro la formazione Berretti, terminata col punteggio di 2-0 per la prima squadra grazie ai gol di El Ouazni e Stranges.



La partitina si è snodata su tre tempi e l'allenatore ha concesso spazio a tutti gli effettivi a disposizione, per poter studiare le migliori soluzioni soprattutto in termini di gioco. Era proprio questa la carenza che i tifosi hanno imputato all'ex trainer Moriero: pur disponendo di elementi esperti e di buone qualità tecniche, la squadra ha fatto fatica a esprimere un gioco e a confezionare azioni da gol concrete, soprattutto contro Reggina e Vibonese.



Il primo banco di prova è di quelli interessanti. Contro la Cavese ci sarà la Paganese di Sandro Erra, che è partita col piede giusto in campionato ottenendo risultati di tutto rispetto. Avversario da prendere con le pinze, dunque, ma per la Cavese c'è l'obbligo di togliere quel fastidioso “zero” dalla casella delle vittorie ottenute in campionato.



Intanto, è scattata oggi la prevendita per il derby con gli azzurrostellati, in programma domenica prossima con inizio alle 20.45. Disposto il divieto di trasferta per i supporters paganesi: vietata infatti la vendita dei tagliandi del settore Ospiti e di tutti gli altri settori dello stadio ai residenti a Pagani.

