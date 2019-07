Cavese: primo giorno di lavoro per il nuovo acquisto El Ouazni

di Giuliano Pisciotta

È una Cavese grandi firme quella che sta nascendo all'alba della stagione agonistica 2019-2020. Dopo aver sistemato la retroguardia con Marzorati e Matino, mix di esperienza e gioventù, la società ha affidato le chiavi del centrocampo ad Antonio Matera e ha ulteriormente aumentato il potenziale offensivo con il bomber Bruno El Ouazni (nella foto).



Matera, classe 1996, vanta anche un'esperienza in Serie B (5 presenze) con la maglia del Benevento tra le varie stagioni trascorse in Serie C con le maglie di Fidelis Andria e Benevento. Tra le file dei pugliesi, nel corso della stagione 2014-15, il neo-acquisto biancoblu ha partecipato al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D.



Lunga gavetta in D invece per il centravanti El Ouazni. L'atleta casertano, classe '91, ha indossato le maglie di Forza e Coraggio, Ctl Campania, Taranto, San Severo, Rieti, Gelbison e Marcianise, prima di "esplodere" tra le file dell'Herculaneum nel torneo 2017-18, con 21 reti in 26 presenze nel massimo torneo dilettantistico nazionale.



Nella passata stagione il ritorno tra i professionisti con l'approdo alla Juve Stabia, dopo la breve parentesi di pochi mesi all'Arzanese (Serie C2) nell'annata 2013-2014. Con la casacca delle vespe, promosse in Serie B nella scorsa stagione, El Ouazni ha realizzato 6 reti in 27 presenze.

