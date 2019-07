Cavese, quattro test fissati a Sturno: si chiude con l'Equipe Campania

di Giuliano Pisciotta

Allenamenti congiunti per testare l'apprendimento delle nuove idee tattiche di Checco Moriero. La Cavese scalda i motori in vista dell'inizio ufficiale della stagione. La società ha fissato le date di quattro test in programma a Sturno fino al termine del ritiro.



Sabato 20 luglio alle 17.30 primo allenamento congiunto con i “cugini” del Cava United, formazione che ha militato nel campionato regionale di Seconda Categoria girone G nella scorsa stagione. Il giorno successivo (ore 18.00) ci sarà una sgambatura in famiglia con la formazione Berretti.



Mercoledì 24 luglio ancora alle 18.00 è in programma il test con la Pro Sangiorgese (Prima Categoria), prima dell'allenamento congiunto in programma il 26 luglio (ore 16.30), ultimo giorno di ritiro: di fronte la Cavese avrà gli atleti senza contratto dell'Equipe Campania Associazione Italiana Calciatori, a lavoro in questi giorni allo stadio Figliolia di Baronissi. Tra gli svincolati di lusso attualmente in campo, c'è anche l'ex aquilotto Peppe Fella, che sta valutando numerose offerte provenienti dalla Serie C dopo i 24 gol realizzati nelle ultime due annate con la maglia della Cavese.

