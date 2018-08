Cavese, rimborso biglietti di Coppa: domani fissato un test in famiglia

di Giuliano Pisciotta

Rinviata la gara di Coppa Italia di Serie C contro la Paganese, inizialmente in programma domani, la Cavese ha reso noto che i tifosi che avevano acquistato il biglietto in prevendita avranno diritto al rimborso completo. Basterà recarsi con biglietto e documento alla mano presso il punto vendita del circuito Etes presso il quale il tagliando è stato acquistato.



Intanto, per ovviare al rinvio della gara ufficiale, la Cavese ha fissato per domani pomeriggio alle 17.30 un'amichevole contro la formazione Berretti nazionale del tecnico Sandro Luciano. La sgambatura in famiglia si terrà allo stadio Lamberti.

