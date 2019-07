Cavese, riprende il lavoro a Siano: al via la prevendita per la Tim Cup

di Giuliano Pisciotta

La Cavese ha ripreso il lavoro fisico dopo i tre giorni di riposo concessi da Checco Moriero al termine del ritiro di Sturno. Dopo il primo allenamento di ieri, gli aquilotti sostengono oggi una doppia seduta - stesso programma per domani - in preparazione del match di Tim Cup contro la Triestina. Venerdì la squadra partirà alla volta del capoluogo della Venezia Giulia.



La sfida è in programma domenica prossima alle 20 allo stadio Nereo Rocco. Già aperta la prevendita per la curva Trevisan, riservata al settore ospiti: al costo di 5 euro, i supporters metelliani che vorranno assistere alla gara potranno acquistare i tagliandi presso la cartoleria Tirrena in via Mazzini a Cava de' Tirreni o attraverso il circuito di ticketing online Do It Yourself.



La gara tra Triestina e Cavese sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato da Davide Moro (Schio) e Alberto Zampese (Bassano del Grappa), quarto uomo Luca Zufferli (Udine).

