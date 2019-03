Cavese, il ritiro non porta benefici: il Catanzaro passa 2-0 al Lamberti

di Giuliano Pisciotta

Il ritiro non porta benefici alla Cavese, che cede il passo al Lamberti al Catanzaro. Punteggio finale di 2-0 per i calabresi, con un gol per tempo a firma di Fischnaller su rigore e D'Ursi. Gli ospiti imprimono già dai primi minuti del match il proprio ritmo, sfiorando il gol in almeno due nitide circostanze, tra cui una traversa colpita dallo stesso Fischnaller.



A metà frazione il vantaggio giallorosso su rigore scaturito da un fallo di Silvestri su Ciccone. Una sorta di sveglia per i ragazzi di Modica, che rispondono con una conclusione velenosa di Bruno, prima del gol annullato a Flores Heatley per fuorigioco al tramonto della prima frazione.



Nella ripresa il copione è molto simile. Il Catanzaro ci prova con Favalli e Ciccone, sfiorando il bis con una deviazione di Bacchetti che rischia l'autogol. I metelliani collezionano due opportunità con Fella, ma subiscono nel finale l'incredibile raddoppio firmato D'Ursi, al termine di un rapidissimo contropiede scattato sugli sviluppi di un calcio di punizione in zona offensiva per la Cavese.



Il ko tiene i biancoblu ancora fuori dalla zona playoff, sebbene ci sia ancora da recuperare lo scontro diretto con la Viterbese, in programma a metà aprile. Mese di aprile decisivo per comprendere quanto la formazione di Modica possa realmente ambire a un posto in post-season: nei prossimi tre turni, il calendario propone altrettanti scontri diretti contro Potenza e Monopoli in trasferta e Reggina la tra le mura amiche.



A fine gara, la dirigenza della Cavese ha omaggiato Andrea Signorini (nella foto), figlio del compianto Gianluca che aveva indossato negli anni '80 la maglia biancoblu prima di spiccare il volo verso la Serie A.

