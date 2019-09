Cavese, il ritorno di Campilongo: cambia anche l'intero staff tecnico

di Giuliano Pisciotta

Sasà Campilongo è il nuovo allenatore della Cavese. Il trainer di Fuorigrotta ha battuto la concorrenza di Eziolino Capuano e torna alla guida dei metelliani dopo 12 anni. L'addio, nel 2017, fu più che amaro. Arrivò infatti dopo la doppia sfida play-off contro il Foggia, che conquistò la finale per la Serie B grazie a un gol nel finale di Salvatore Mastronunzio.



Nella sua carriera da tecnico, il 58enne ex centravanti di Salernitana e Palermo ha guidato Casertana, Ariano Irpino, Foggia, Avellino, Empoli, Frosinone, Nocerina, Ischia Isolaverde, Rimini, ancora Casertana, Taranto, Vibonese e Savoia.



Cambia anche lo staff tecnico. L'allenatore in seconda sarà Antonio Vanacore, ex esterno mancino di Benevento e Marcianise. I portieri, dopo le dimissioni di Pasquale Visconti, saranno invece affidati a Giovanni Di Fiore.

