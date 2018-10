Cavese, sabato arriva la capolista. Gli orari delle partite di novembre

di Giuliano Pisciotta

La Cavese prosegue nella preparazione della delicata sfida casalinga in programma sabato prossimo. Al "Simonetta Lamberti" arriva il Trapani, capolista del girone C di Serie C in attesa che Juve Stabia e Catania si mettano in pari col conto delle gare giocate.



Il tecnico Modica ha disposto un lavoro tattico nell'allenamento odierno, con una seduta differenziata per i vari Palomeque, Logoluso, Nunziante e capitan De Rosa. Dalla formazione Berretti di mister Luciano, sono stati aggregati in prima squadra gli attaccanti Dibari e Ferrara, entrambi classe 2001.



Attivata la prevendita per la super-sfida di sabato (fischio d'inizio alle 14.30): si va dai 35 euro per la Tribuna Centrale "Hospitality" agli 8 euro per la Curva Sud "Catello Mari" e per il settore Ospiti Curva Nord. Previsto come di consueto l'ingresso gratuito per gli under 12.



La Lega di Serie C ha infine ufficializzato gli orari per le partite in programma nel mese di novembre. La Cavese giocherà a Siracusa il 3 novembre alle 16.30, prima di tre match in notturna, con fischio d'inizio alle 20.30: sabato 10 il derby casalingo con la Juve Stabia, nel ricordo di Catello Mari; sabato 17 l'altro derby, in trasferta con la Paganese; sabato 24 la gara interna con il Rende.

