Cavese, sabato la presentazione: la festa in piazza Duomo alle 20

di Giuliano Pisciotta

Il rinvio di una settimana, in segno di lutto per la tragedia di Genova. Sabato prossimo, la Cavese si presenterà ai suoi tifosi nella centralissima piazza Duomo. Prevedibile bagno di folla per il ritorno degli aquilotti in Serie C. Sul palco, lo staff tecnico guidato da Giacomo Modica, ma soprattutto la squadra capitanata da Claudio De Rosa, pronta magari a ufficializzare proprio dal palco di piazza Duomo qualche altro acquisto dell'ultima ora, volto a impreziosire ulteriormente il roster in vista del campionato. Si vocifera infatti di una trattativa ben avviata con Jacopo Sciamanna, attaccante ex Reggina e Correggese.

