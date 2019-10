Cavese, saluta il portiere Rinaldi: al via la prevendita per domenica

di Giuliano Pisciotta

Il portiere Fabio Rinaldi lascia la Cavese. L'estremo difensore ha optato per la risoluzione consensuale del contratto col club metelliano, concludendo la sua avventura in biancoblu dopo circa 3 mesi. L'atleta classe 1998, cresciuto nel vivaio del Genoa, è libero ora di accasarsi altrove.



Intanto, è ufficiale la trasferta libera per i supporters metelliani in occasione della gara con il Rende, in programma domenica allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Prevendita aperta fino alle 19 di sabato. I tifosi potranno acquistare i biglietti al costo di 10 euro (+ diritti di prevendita) presso la cartoleria Tirrena di Corso Mazzini, punto del circuito Go2. Previsto ingresso gratuito per gli under 14.

