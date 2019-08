Cavese scatenata in amichevole: 16 reti ai dilettanti del Manocalzati

di Giuliano Pisciotta

Una Cavese straripante ha concluso il ciclo di test-match precampionato, sommergendo di reti i dilettanti del Manocalzati, compagine ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione. I ragazzi di Checco Moriero hanno vinto col punteggio di 16-1, concedendo al “coloured” Simon il punto della bandiera per la formazione irpina.



In gol praticamente tutti gli attaccanti biancoblu, con in evidenza Stranges (tripletta), Addessi, Sainz Maza, Di Roberto e Montaperto, figlio d'arte, tutti autori di una doppietta ciascuno. A completare la goleada i sigilli di Russotto, El Ouazni e Marzupio, oltre a due autoreti.



Al triplice fischio, mister Moriero ha ordinato un nuovo rompete le righe, in attesa di rivedere il gruppo martedì prossimo, per iniziare col classico ciclo di allenamenti standard per il campionato. Domenica 25 agosto scatta il campionato di Serie C e gli aquilotti esordiranno in casa contro il neopromosso Picerno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA