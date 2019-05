Cavese, scatta l'operazione playoff: ostacolo Bisceglie per gli aquilotti

di Giuliano Pisciotta

Tre punti a Bisceglie per centrare un'inattesa qualificazione ai playoff. Lavoro di testa e di gambe per la Cavese, in vista dell'ultimo turno di regular season. Una vittoria contro i nerazzurri pugliesi darebbe alla formazione di Modica la certezza di disputare la post season promozione.



Il Bisceglie ha però ancora un obiettivo. Quello di provare a evitare i playout, aumentando ad almeno 8 punti il distacco dalla Paganese. I liguorini ospitano una Viterbese che aritmeticamente potrebbe ancora avere accesso ai playoff, sebbene i laziali non siano unici artefici del proprio destino.



Dunque, per gli aquilotti non sarà di certo una passeggiata, ma le prestazioni offerte nelle ultime uscite, in primis quella contro il Catania, restituiscono a mister Modica la convinzione di avere un gruppo in salute nella gara decisiva.



Annunciati almeno 500 supporters metelliani al seguito: la prevendita è scattata oggi e c'è la certezza che tutti i tagliandi del settore Ospiti saranno polverizzati in breve tempo, per poter festeggiare al meglio, appunto con l'accesso ai playoff, l'importante ricorrenza del centenario biancoblu.

