Cavese sconfitta con due autogol: anche a Siracusa il mal di trasferta

di Giuliano Pisciotta

Due autogol sono fatali alla Cavese nella trasferta di Siracusa. Gli aquilotti rimediano una sconfitta per 3-1 al De “Simone”, condannati da due sfortunate deviazioni alle spalle di Vono. Lontano dalle mura amiche, gli uomini di Giacomo Modica continuano a far una enorme fatica rispetto alle prestazioni casalinghe.



In attesa del recupero del match con la Viterbese, i biancoblu hanno infatti rimediato un solo punto esterno, nella gara finita a reti inviolate contro il Rieti. Poi i ko con Casertana, Vibonese e, appunto, il Siracusa, peraltro con lo stesso risultato maturato nell'ultimo precedente, tre anni fa, nel girone I di Serie D.



Inutile lo spettacolare gol realizzato da Rosafio al 32' del primo tempo, a riequilibrare lo svantaggio maturato col primo dei due autogol firmato suo malgrado da Bruno. Non ha la stessa fortuna la Cavese poco dopo, quando è il Siracusa a sfiorare l'autorete. Nella ripresa, dopo 3 minuti, gli aretusei ripassano grazie alla deviazione di Licata, prima del tris a metà frazione firmato da Di Sabatino.



Gli aquilotti hanno a lungo recriminato su tre episodi dubbi nell'area dei padroni di casa, giudicati regolari dal signor Arace di Lugo di Romagna.

