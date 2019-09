Cavese, che scoppola a Catania! Pagato l'approccio rinunciatario

di Giuliano Pisciotta

La Cavese rimedia una sonora scoppola al Massimino. Il Catania vince col punteggio di 4-0, score che potrebbe però ingannare rispetto alla prestazione degli aquilotti soprattutto nella ripresa. L'undici biancoblu paga un approccio troppo rinunciatario nel primo tempo, svegliandosi solo dopo l'intervallo.



In campo Campilongo rimpolpa la mediana, ma si ritrova in prima linea la coperta corta di El Ouazni troppo solo, tenendo conto del lavoro che Di Roberto si sobbarca in fase di ripiegamento. Il Catania parte fortissimo, pressando gli aquilotti fin dentro l’area piccola e spingendo molto sul versante destro, dove D’Ignazio va sovente in difficoltà.



I gol etnei sono la ovvia conseguenza di una supremazia territoriale, sebbene la punizione del vantaggio realizzata da Lodi scaturisca da una ripartenza viziata da un evidente fallo su Nunziante sulla trequarti difensiva del Catania. Prima del raddoppio, Di Piazza ci prova a più riprese e si vede pure annullare un gol per offside.



A inizio ripresa Campilongo torna al suo marchio di fabbrica, inserendo Russotto in luogo dell’incerto D’Ignazio e passando al 4-3-3. Poco dopo, cambia tutta la terza linea, con gli ingressi di De Rosa, Addessi e Sainz Maza in luogo di El Ouazni, Di Roberto e Favasuli. Volto diverso, piglio diverso per gli aquilotti.



Alla mezz’ora la chance di riaprire il match. Sainz Maza si procura un penalty, ma è il palo a dire di no a capitan De Rosa. Occasionissima che forse demoralizza i metelliani, che nel finale rimediano un ulteriore doppio colpo. Al 44' Curiale cala il tris con la deviazione di un difensore, al 50' Lodi centra la doppietta, ancora con una punizione magistrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA