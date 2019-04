Cavese, che scoppola a Potenza Modica: «Pronto a farmi da parte»

di Giuliano Pisciotta

Una sconfitta senza attenuanti, al culmine di una gara giocata in maniera svogliata. La Cavese torna con le ossa rotte dal Viviani di Potenza: i lucani vincono per 4-0, sfiorando a più riprese di incrementare ulteriormente il bottino di reti. Aquilotti non pervenuti, con il tecnico Modica inviperito al termine della partita.



In sala stampa l'allenatore ha fatto mea culpa, chiedendo scusa a tifosi e società, ma pure sottolineando che ci sarà un confronto nello spogliatoio nei prossimi giorni, per capire se qualche calciatore ha già mollato mentalmente, pur avendo a pochi passi il traguardo playoff.



E ci sarà confronto, già domani, anche tra lo stesso tecnico e il patron Santoriello: «Se il presidente lo ritiene opportuno - ha chiarito mister Modica - sono pronto a farmi da parte».

