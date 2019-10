Cavese, si ferma anche Addessi: quattro assenti con la Casertana

di Giuliano Pisciotta

Quattro assenze in casa Cavese in vista del derby interno con la Casertana, in programma domani alle 17.30 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia.



In infermeria è finito all'ultim'ora anche l'attaccante esterno Addessi (nella foto), colpito da malanni di stagione che gli hanno impedito di allenarsi questa mattina e di rendersi disponibile per la partita. Out anche Lulli, Stranges e Marzorati, con quest'ultimo già a lavoro per poter rientrare a breve in gruppo.



Sfida amarcord per il tecnico degli aquilotti Sasà Campilongo. Un'importante parentesi della sua carriera da calciatore - la più lunga in termini di presenze - lo ha visto gran protagonista proprio con la maglia della Casertana. Il trainer di Fuorigrotta, cecchino di razza in Serie C, ha indossato per 98 volte la casacca rossoblu, segnando 41 gol, alcuni dei quali fondamentali per la promozione della Casertana in Serie B.

