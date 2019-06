Cavese, si riparte dall'esperienza: rinnovano De Rosa e Favasuli

di Giuliano Pisciotta

La Cavese riparte dall'esperienza di Claudio De Rosa e Francesco Favasuli. Il capitano e il suo vice hanno firmato il rinnovo anche per la prossima stagione agonistica con la maglia biancoblu.



De Rosa sale in doppia cifra in termini di stagioni di militanza nella squadra della sua città, dopo aver raggiunto la tripla cifra in termini di reti, varcando quota 100 sigilli con la formazione metelliana. Nell'annata che si avvia formalmente a concludersi, De Rosa ha collezionato 18 presenze (di cui 2 in Coppa Italia di Serie C), con 4 gol e un assist.



Favasuli sarà invece alla sua sesta stagione nella valle metelliana, dopo l'approdo a metà dell'annata 2007-2008. Lo score di quest'anno parla di 33 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie C, condite da 2 gol e un assist.



Intanto la società ha reso noto che domani sera alle 18, nei saloni dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, sarà presentato a stampa e tifosi il nuovo allenatore Francesco Moriero.





