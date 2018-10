Cavese-Sicula Leonzio: al via la prevendita per sabato

di Giuliano Pisciotta

È scattata la prevendita per la gara Cavese-Sicula Leonzio, remake in salsa pro della sfida che due stagioni fa regalò una profonda delusione ai supporters aquilotti allo stadio Simonetta Lamberti. Tutt'altro clima è previsto per sabato alle 14.30, con la formazione metelliana pronta a capitalizzare il turno interno per provare a sorpassare la Sicula in classifica.



I prezzi. Tribuna Centrale 35 euro (ridotto 30), Tribuna Laterale Coperta 20 euro (ridotto 17), Tribuna Scoperta 15 euro (ridotto 12), Curva Sud Catello Mari 8 euro (ridotto 6). La tifoseria ospite potrà acquistare il biglietto al prezzo unico di 8 euro. I tagliandi ridotti sono invece riservati a donne, adulti che abbiano già compiuto 70 anni, ragazzi dai 12 ai 17 anni e accompagnatori dei disabili. Ingresso gratuito per gli under 12, previa esibizione di un documento.

