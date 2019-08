Cavese, sliding door in prima linea: Flores Heatley saluta gli aquilotti

di Giuliano Pisciotta

Per un centravanti che approda alla corte di Checco Moriero, un altro che lascia la truppa biancoblu e si accasa nel girone B di Serie C. La Cavese è infatti pronta a salutare Kayro Flores Heatley, attaccante centrale classe 1998 arrivato la scorsa estate nella valle metelliana.



L'atleta lascia il club di patron Santoriello con un bottino di 21 presenze - quasi tutte da subentrato - e 5 reti, realizzate contro Catanzaro (Coppa Italia Serie C), Reggina, Monopoli e Rende (campionato). Flores Heatley si accaserà all'Arzignano, formazione veneta che per la prima volta nella sua storia sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C.



Intanto, in vista della prima di campionato contro il Picerno, la squadra di mister Moriero sosterrà domani la seduta di rifinitura allo stadio Gigino Leo di Siano.





