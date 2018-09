Cavese, è subito derby: esordio al Pinto contro la Casertana

di Giuliano Pisciotta

L’attesa è finita. Definita l’annosa questione del format di Serie B, si è svolta presso la sede della Lega Pro la riunione del Consiglio Direttivo nel corso della quale è stata deliberata l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari di Serie C.



Esordio da brividi per la Cavese, che mercoledì 19 settembre sarà di scena al Pinto contro la corazzata Casertana. La prima al Pinto è invece in programma per domenica 23 contro la Virtus Francavilla. Gli altri due derby in rapida sequenza tra l’undicesima e la dodicesima giornata: prima la sfida del Lamberti contro la Juve Stabia, poi quella del Torre contro la Paganese. La regular season terminerà il 5 maggio; le soste sono in programma il 6 ed il 13 gennaio. I turni infrasettimanali sono previsti per il 26 settembre, 17 ottobre, 12 dicembre, 23 gennaio e 13 febbraio; durante le festività natalizie si giocherà il 23,26 e 30 dicembre.



Nei primi tre mesi - nel girone C - si giocherà di sabato, con orario d’inizio alle 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30; da dicembre a febbraio start alle 16.30 ed alle 20.30, mentre da marzo a maggio le gare cominceranno alle 14.30 ed alle 18.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA