Cavese, transfer ok per Palomeque: il terzino disponibile a Catanzaro

di Giuliano Pisciotta

Ruben Palomeque potrà far parte della spedizione di Coppa Italia a Catanzaro. La Federcalcio ha infatti comunicato alla Cavese l'ok per l'impiego del terzino spagnolo, reduce dall'esperienza in patria con la maglia del Linares dopo un bel po' di militanza nei campionati italiani. Mister Modica, che ha mostrato di credere da subito nelle potenzialità del calciatore ex Paganese, avrà a disposizione dunque un'ottima alternativa per la corsia destra difensiva. La gara Catanzaro-Cavese è in programma domani pomeriggio alle 17, con diretta tv in chiaro sulle frequenze di Sportitalia.

