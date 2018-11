Cavese, tre forfait a Siracusa: Agate tra i probabili titolari

di Giuliano Pisciotta

Senza il match-winner della gara interna contro il Trapani, la Cavese rifinsce oggi in Sicilia la preparazione in vista della gara esterna contro il Siracusa. L'attaccante Fella non è partito con la squadra, a causa di una distorsione a una caviglia rimediata proprio nell'ultima partita casalinga degli aquilotti.



In sua sostituzione, Modica è pronto a rilanciare Agate nella formazione titolare, a completare il tridente offensivo assieme a Rosafio e uno tra Heatley e Sciamanna, con quest'ultimo favorito per l'inserimento nell'undici di partenza.



Altri due forfait per la sfida agli aretusei: sono rimasti a casa l'esterno Inzoudine, vittima di un attacco influenza e il centrocampista Logoluso, che sta gradualmente recuperando una condizione fisica accettabile e dalla prossima settimana tornerà a lavorare col gruppo.



Qui di seguito la lista dei convocati.



PORTIERI: 1 Vono, 22 De Brasi

DIFENSORI: 2 Palomeque, 3 Silvestri, 5 Manetta 19 Licata, 23 Bruno, 29 Lia

CENTROCAMPISTI: 4 Migliorini, 8 Favasuli, 14 Tumbarello, 15 Mincione, 16 Buda, 20 Bettini, 21 Landri, 28 Nunziante

ATTACCANTI: 7 Rosafio, 9 Sciamanna, 10 De Rosa, 18 Flores Heatley, 24 Agate, 25 Zmimer, 26 Di Fazio



