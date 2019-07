Cavese: ufficiale anche Di Roberto. In Tim Cup con la Triestina alle 20

di Giuliano Pisciotta

Nunzio Di Roberto è l'ottavo attaccante nella rosa della Cavese 2019-2020. L'esperto esterno, cresciuto nel vivaio del Napoli, ha già realizzato il suo primo gol estivo con la nuova maglia, nel corso del test con la Berretti biancoblu dei giorni scorsi, concluso col punteggio di 11-1.



Anche Di Roberto, come gli altri nuovi acquisti Marzorati ed El Ouazni, è reduce dalla vittoria del campionato di Serie C con la maglia della Juve Stabia. Chilometrico il curriculum del nuovo attaccante degli aquilotti: numerose le stagioni trascorse in Serie B, tra le file di Napoli, Frosinone, Cittadella, Varese, Pro Vercelli, Cesena, Salernitana e Crotone. Con la formazione pitagorica Di Roberto ha anche collezionato una presenza in Serie A nella stagione 2016-17, prima di passare al Cesena.



Intanto, è ufficiale che l'esordio in Tim Cup per la Cavese si giocherà in notturna: il match esterno con la Triestina, in programma il 4 agosto prossimo, avrà inizio alle 20.

