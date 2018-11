Cavese: verso il divieto di trasferta per la partita con la Paganese

di Giuliano Pisciotta

I tifosi della Cavese potrebbero subire uno stop per la gara esterna con la Paganese. L'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha infatti classificato la partita tra quelle connotate da alto profilo di rischio. Spetterà ora al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazione Sportive individuare le misure di rigore.



Intanto, il club azzurrostellato ha ricevuto ordine di non mettere in vendita i tagliandi per il settore Ospiti del "Marcello Torre". La partita è in programma il 17 novembre prossimo. Il provvedimento arriva in contemporanea con la cancellazione delle restrizioni inizialmente applicate per la partita Cavese-Juve Stabia.

