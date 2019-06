Cavese, volto nuovo in dirigenza: ecco il club manager Mario Aiello

di Giuliano Pisciotta

La Cavese accoglie Mario Aiello nello staff dirigenziale. Sarà lui il nuovo club manager del sodalizio metelliano per la prossima stagione. Torna in "prima squadra" dopo un'ampia parentesi come direttore sportivo del settore giovanile della Paganese, impreziosita dagli ottimi risultati ottenuti dall'Under 15 Vicecampione d'Italia e dell'Under 17 che ha concluso tra le prime quattro nei recenti spareggi nazionali.



In precedenza, Aiello ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo tra le file dell'Internapoli, dell'Ischia (responsabile dell'area tecnica e del Gragnano in Serie D).

