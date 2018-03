di Danilo Sorrentino

Sono le condizioni di Pietro Baccolo e Cristian Cesaretti a tenere in apprensione il tecnico della Paganese, Fabio De Sanzo, a pochi giorni dalla sfida col Rende. Il centrocampista bresciano sta smaltendo il trauma distorsivo e contusivo alla caviglia sinistra procuratosi nella gara con l'Andria e, dopo aver saltato la trasferta di Brindisi, rischia di dover alzare bandiera bianca anche contro i calabresi. Negli ultimi giorni ha effettuato solo una leggera corsa e terapie, così come l'attaccante toscano, uscito con un problema alla caviglia dalla partita col Francavilla. De Sanzo deciderà solo domani se rischiarlo o meno; in alternativa potrebbero giocare Cernigoi e Cuppone, senza dimenticare il rientro di Talamo.



Non ci sarà, invece, Antonio Negro. L'attaccante scuola Napoli si aggiungerà al gruppo della Berretti per il Torneo di Viareggio, con gli azzurrostellati che esordiranno lunedì alle 15 contro il Perugia. Già oggi il classe '98 è sceso in campo con la Berretti allenata da mister Panico, che ha anticipato il proprio impegno di campionato con la Fidelis Andria. 6-0 per la Paganese, con Negro autore di una doppietta che ha consentito di allungare in testa sul Lecce, battuto nello scontro diretto della scorsa settimana.

