Charpentier illude l'Avellino La Paganese rimonta il derby

di Danilo Sorrentino

L'Avellino passa in vantaggio, la Paganese la riprende ad inizio ripresa e poi la rimonta nel finale, grazie a tre cambi operati da Alessandro Erra. Gli azzurrostellati si confermano una delle note liete del campionato e impongono la quarta sconfitta in cinque partite all'Avellino. Irpini in vantaggio con Charpentier al quarto d'ora; nel secondo tempo, però, l'ingresso in campo di Perri cambia la partita: il terzino prima inventa per Scarpa e poi, all'87', realizza il gol del vantaggio. Il punto esclamativo su una prestazione ottima lo mette Calil. Per i biancoverdi la luce in fondo al tunnel non c'è e ora Ignoffo rischia seriamente la panchina.



Al 15' errore della retroguardia azzurrostellata, ruba palla Charpentier che con un destro violento batte Baiocco portando l’Avellino in vantaggio. Grande galoppata di Micovschi che fa partire un grandissimo cross dalla sinistra, Albadoro al centro si fa trovare pronto ma è strepitosa la risposta di Baiocco, che nega il 2-0 agli irpini. Sugli azzurri cade anche la tegola Diop, uscito per un problema muscolare al 23': al suo posto Scarpa. Primo tempo che si conclude con uno squillo finale della Paganese, Caccetta in area di rigore spreca clamorosamente.



Seconda frazione di gioco che inizia con un brivido per i padroni di casa: retropassaggio rischioso di Drame, che manda in porta Charpentier il quale calcia bene ma è ancora bravo Baiocco a bloccare in due tempi. Erra decide di rompere gli indugi e passa al 4-3-1-2, mandando in campo Perri e Calil. Il terzino scuola Ascoli si rivelerà fondamentale e ha un impatto subito devastante sul match. Appena entrato, pennella un grande cross per l’accorrente Scarpa che in tuffo fa 1-1. Altra giocata del neo entrato Perri che dalla sinistra scambia con Gaeta, il quale riesce a far partire un grande sinistro, sorvolando di poco la traversa. Al 77’ minuto un rimpallo in area ospite libera Schiavino che impatta bene ma colpisce il palo. Nel finale la Paganese la vince. Dalla destra Scarpa fa partire un grande cross su cui arriva Perri che di prima fa 2-1 a tre minuti dal 90'. Nel recupero, un errore difensivo dei biancoverdi, spiana la strada a Calil che in area piccola, con freddezza chiude la pratica e fa esplodere un Torre vestito a festa.

