Cinica Cavese, Avellino battuto: la decidono Russotto e Addessi

di Giuliano Pisciotta

Il cinismo e la concretezza sotto porta a decidere il derby tra Cavese e Avellino. Campilongo alla vigilia aveva chiesto testa e cuore ai suoi per superare la tremenda scoppola di Catania e al Menti gli aquilotti hanno accontentato il tecnico.



Punteggio finale di 2-0 per la Cavese, grazie alle reti di Russotto e Addessi ad aprire e chiudere la seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con l'Avellino vicino al vantaggio con Micovschi, fermato dal palo un minuto prima dell'intervallo.



Decisivi i due attaccanti, subentrati proprio nella prima parte della ripresa in luogo di Sainz Maza e Di Roberto. Al 53', 2 minuti dopo il suo ingresso, Russotto sfrutta un velo di Favasuli su cross del nuovo acquisto Bulevardi e infila la porta biancoverde.



La seconda svolta della giornata arriva alla mezz'ora, con Illanese che colpisce duro El Ouazni e guadagna la doccia anticipata. Ma prima del raddoppio di Addessi, su assist dello stesso Russotto, ci pensa Bisogno a blindare il risultato, opponendo un gran riflesso al tentativo di Alfageme a botta sicura.



Al triplice fischio è gioia per gli aquilotti, nonostante l'espulsione di Campilongo per la straripante esultanza sul 2-0. Avellino al terzo ko consecutivo dopo i due tonfi interni con Bisceglie e Virtus Francavilla, con una classifica che resta comunque tranquilla per i biancoverdi a dispetto del filotto negativo.

